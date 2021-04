Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati? Proprio oggi, nel corso del daytime di Amici 20, la ballerina sarda è stata messa a dura prova con l’ennesimo guanto di sfida di Alessandra Celentano che voleva farla confrontare con Serena Stabile.

Dopo aver visto il video della coreografia che dovrebbero imparare Martina e Serena, anche gli altri ballerini di Amici 20 sono rimasti sotto choc, consigliando alla collega di rifiutare.

Martina Miliddi, dopo la visione del Charleston è scoppiata a piangere per la difficoltà della coreografia. E mentre gli altri ragazzi cercavano di consolarla palesando l’oggettiva difficoltà del pezzo, Aka7even è stato l’unico a non dire nulla.

Il cantante è rimasto seduto mentre Sangiovanni, Alessandro e Giulia cercavano di rasserenare la ballerina. Dopo avere evitato qualsiasi contatto con Martina, Aka ha anche lasciato la sala senza dire nulla.

Dopo numerosi tira e molla la complessa relazione tra Martina e Aka7even è giunta al capolinea?

Martina: costanti crolli emotivi

Aka: non si come stia e cos’abbia

Serena: la stanno distruggendo con le continue sfide

Giulia e Sam: non soddisfatti delle loro coreografie

Tancredi: in crisi e vuole sentire il padre

Vedo che stanno tutti benone dentro quella casa #Amici20 pic.twitter.com/KYyMPwNnvs

— albaniangirl (@Nadiii120804) April 12, 2021