La mamma di Sangiovanni, la signora Lidia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, ha svelato una croccante indiscrezione sul percorso musicale del figlio ad Amici 20, tirando in ballo anche la fidanzata Giulia Stabile.

Qui a casa era legato a una bravissima ragazza che si chiama Margherita, quando è andato a Roma per partecipare ad Amici hanno provato a mandare avanti il loro rapporto ma la distanza, il fatto di non vedersi, li ha allontanati e hanno deciso di lasciarsi.

Solo a quel punto Giovanni si è dichiarato a Giulia. A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è “semplice e dolce”. Siamo discreti, non chiediamo altro. Non so quanto durerà con Giulia, l’importante è che sia felice. Per lei ha anche scritto una canzone che presto dovrebbe presentare proprio sul palco di Amici.