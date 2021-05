Martina Miliddi, ex ballerina di Amici 20, intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, aveva parlato del rapporto inesistente con la mamma. A distanza di una settimana è arrivata la pronta replica.

La signora Rita Carracoi è voluta intervenire smentendo le parole della figlia tra le pagine del settimanale DiPiù:

Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci.

Mia figlia ha detto che io non sapevo che lei fosse ad Amici. Non è così. L’ho seguita giorno dopo giorno, e ho sofferto per le critiche che le ha fatto la Celentano. Non se le meritava, Martina ha fatto sacrifici immensi.