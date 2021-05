Amici 20, Lorella Cuccarini riconfermata? Ecco il suo vincitore morale

Lorella Cuccarini ha chiacchierato con i follower su Instagram parlando di Amici 20 e svelando il suo vincitore morale dell’intera edizione: Tancredi, il cantante eliminato proprio ad un passo dalla finale.

Per me Tancredi è il vincitore morale. A mio gusto ha una scrittura matura che mi piace moltissimo, e anche musicalmente devo dire che i suoi brani sono fra quelli che mi piacciono di più.

Lorella ha parlato pure di Alessandro Cavallo, uno dei cinque finalisti della ventesima edizione di Amici al fianco di Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile e Deddy:

Speravo che Alessandro arrivasse in finale e ho sofferto durante il programma, ma quando ho visto a mezzanotte e quaranta che è entrato in studio a prendere la sua maglia dorata ho goduto moltissimo.

E per quanto riguarda la possibilità di rivederla ad Amici 21 nel ruolo di insegnante di danza, Lorella Cuccarini ha aggiunto:

Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica.

per me tancredi è il vincitore morale nel senso che a mio gusto ha una scrittura matura che mi piace moltissimo e anche musicalmente devo dire i suoi brani solo tra quelli che mi piacciono di più

lorella cuccarini really said sono una bimba di tancredi pic.twitter.com/Xiklli9NLz

— ciuccia e presuntuosa,, (@reinedumondee) May 11, 2021