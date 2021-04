Amici 20, Lorella Cuccarini svela se ha sentito Rosa Di Grazia

Lorella Cuccarini e Rosa Di Grazia si sono sentite dopo l’eliminazione dal serale di Amici 20. La ballerina nel corso della sua esperienza dentro la scuola è stata particolarmente contestata e, una volta fuori, ha svelato cosa ne pensa della sua professoressa.

Coach, donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata.