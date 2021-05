Giulia Stabile dopo la vittoria di Amici 20 è potuta tornare a casa dalla sua famiglia per abbracciare le persone a lei care. E così, ha avuto anche modo di poter rivedere il momento della sua proclamazione.

“Ma chi è ‘sta qua? Ma io non so… è ‘na deficiente!”, queste le parole di una imbarazzata e tenerissima Giulia Stabile di fronte al video che la ritrae mentre vince Amici 20.

Giulia si è portata a casa anche un bel record che difficilmente dimenticheremo: è la prima ballerina donna ad aver vinto Amici dopo la bellezza di 20 edizioni.

La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo. Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere. Un difetto? Non ce l’ha!