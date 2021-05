Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni in finale: Madame commenta

Ieri sera sia Giulia Stabile che Sangiovanni hanno conquistato l’ambita finale di Amici 20. Tra i sostenitori della coppia anche Madame, grande amica del trapper ancor prima del suo ingresso nella scuola.

Amici 20, Giulia e Sangiovanni in finale: Madame commenta

Dopo l’ingresso di Giulia in finale, Madame ha postato su Instagram una foto della ballerina con scritto: “Forza Giulia!!! Hai spaccato tutto”, accompagnando il messaggio di sostegno da un cuore bianco.

Grande gioia anche per Sangiovanni con tanti messaggi di sostegno: “Vai pulcino”, “Tu” e “Se vuoi ti compro tutta Malibu. Vai fratellino che ci vai tu in finale” o ancora “Il mondo è tuo Sangio”, “Sangio è in finale, ragazzi. Ve l’avevo detto!”.

Non è certo una novità l’amicizia tra Madame e Sangiovanni, così come svelato anche dalla mamma del trapper:

Mio figlio si è calmato mettendosi a scrivere le canzoni che ora sentite ad Amici e tante altre che ancora ha nei cassetti della sua cameretta. Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli, che gli ha fatto incidere due brani: Non + e Parano!a, usciti tra maggio e giugno dell’anno scorso. Qui dalle nostre parti ha conosciuto Madame, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui.