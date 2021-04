Tutti pazzi per Sangiovanni, compresa Giulia De Lellis. L’esperta in tendenze ha mostrato di apprezzare Lady, il singolo del trapper che ha già conquistato il disco d’oro dopo le innumerevoli esibizioni ad Amici 20.

Secondo i primi pronostici, Sangiovanni potrebbe essere il predestinato alla vittoria di questa 20esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nelle storie di Instagram di Giulia De Lellis, l’influencer in automobile con il suo fidanzato Carlo Beretta, ha mostrato notevole entusiasmo per Lady, brano scritto e interpretato proprio dal talentuoso trapper:

Giulia ha poi specificato, guardando il fidanzato con sguardo furbetto, di essere “pazza” solamente della bravura di Sangiovanni.

RAGA SCUSATEMI SE SONO TROPPO MA.. SANGIOVANNI IN QUESTO PEZZO MI HA N’ATTIMINO LASCIATA SENZA PAROLE. Altro che presenza scenica, HA INCENDIATO IL PALCO. #amemici20 #amici20 mi sono sentita un po’ sangio mentre guardava giulia in savage ( scusatemi per la franchezza ) pic.twitter.com/uftvMvF0nO

— Gea Raffaella Coscarella (@GeaCoscarella) April 3, 2021