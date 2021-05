Sabato 15 maggio verrà decretato il vincitore di Amici 20: chi avrà la meglio tra i cantanti Aka7even, Sangiovanni, Deddy ed i ballerini Alessandro Cavallo e Giulia Stabile? Nel frattempo è stato diramato anche il regolamento ufficiale destinato già a far discutere.

La finale consiste nella gara tra i finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in diverse manches. Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio.