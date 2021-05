Ieri sera la finale di Amici 20 ha visto trionfare la giovane Giulia Stabile, ballerina e fidanzata di Sangiovanni. E se la vittoria ha messo d’accordo praticamente tutti, gli altri fan non hanno accettato il trattamento ricevuto nei confronti di Aka7even, Deddy e Alessandro.

Amici 20, finale amarissima per Aka7even e gli altri: il web tuona

Ed infatti, una delle edizioni più belle di sempre si è “bruciata” con la sua finale un po’ “meh”. Maria De Filippi nel congedare gli altri ragazzi, non ha dedicato loro alcuna parola di ringraziamento o incoraggiamento per il “dopo” Amici, niente di niente.

Molti telespettatori (noi comprese) non avevano nemmeno capito che si stesse disputando la finalissima come se gli altri potessero ritornare in “gioco” da un momento all’altro.

Peccato. Talenti con Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo non meritavano un trattamento simile e questo non c’entra nulla con la vittoria meritatissima di Giulia Stabile e Sangiovanni nella sua categoria.

Visto che siete stati trattati a pesci in faccia, vi ringrazio io per aver mostrato il vostro talento e la vostra voglia immensa di realizzare un sogno. Non meritavate di essere mandati via senza neanche una parola di saluto #amici20 pic.twitter.com/0gaAgqK6ZE — Valentina aka Emily 🐥🪐💛 (@ilovetanc7even) May 15, 2021

La finale è finita (grazie a Dio) e Deddy, Aka e Alessandro non hanno avuto un saluto, due parole, un complimento, dopo sei mesi di programma, oltre a non aver vinto niente#Amici20 pic.twitter.com/SZ3QxXoMwf — Mamma Chioccia (@giuristapazza) May 15, 2021