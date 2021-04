Serena Marchese è sicuramente una delle ballerine più talentuose di Amici 20 insieme a Giulia Stabile. Spesso in sfida contro Martina Miliddi per volere di Alessandra Celentano, in queste settimane si è creato un vero e proprio “caso” commentato proprio dal suo fidanzato.

Amici 20, il fidanzato di Serena parla della “rivalità” con Martina e Rosa

Alessio, fidanzato di Serena, intervistato da Quellochetuttivoglionosapere.it, ha raccontato di essere fidanzato con la ballerina di Amici 20 dall’estate del 2018: “Se il volto della femminilità avesse un nome, sarebbe il suo. È sempre gentile, educata e rispettosa, anche molto altruista”.

Il fidanzato di Serena commenta l’atteggiamento di Rosa e Martina quando Serena è entrata nella scuola:

Penso che tutto ciò sia stato causato dal primo videomessaggio di presentazione di Serena, prima che entrasse nella scuola. Si sono formati dei pregiudizi, ovviamente. Quando Serena, disse ciò che pensava obiettivamente. Nulla di più. Non denigrò nessuno. Sia Rosa che Martina penso abbiano inteso questa cosa come un “mi sento superiore in confronto a voi”. Oramai penso tutti abbiano capito che Serena non è cattiva, non se la tira e non si sente superiore a nessuno. Anzi, a volte è proprio la sua troppa umiltà che le va contro.

