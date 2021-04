Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini e papà di Olivia, ha commentato l’esibizione della figlia ad Amici 20 insieme alla talentuosa Giulia Stabile. Il ballerino ha anche commentato l’uscita di scena di Martina Miliddi reputandola giusta.

Amici 20, ex marito di Veronica Peparini commenta le esibizioni

Sono d’accordo sull’uscita di Martina. Ma ieri mi ha fatto molta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani della Cele e della Cucca. Artisticamente mi è piaciuta solo in ‘Diamonds are a girl best friend’”.

Tutte e tre le esibizioni di quella rumba su quel divanetto. Se avessero avuto delle buste di ZARA sembrava stessero facendo una passeggiata di shopping a Via del Corso, il giorno dei saldi.