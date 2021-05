Amici 20, l’ex di Veronica Peparini critica Alessandro Cavallo e Deddy

Fabrizio Prolli, coreografo ed ex marito di Veronica Peparini, ha detto la sua in merito alle esibizioni dei finalisti di Amici 20 durante la penultima puntata.

In particolare modo, Alessandro Cavallo è stato giudicato carente dal ballerino professionista che ha avuto modo di lavorare pure nella scuola di Maria De Filippi:

Ho amato l’esibizione con Elena D’Amario, nelle altre l’ho trovato noioso. Non stupisce, un po’ per le coreografie che ha fatto e un po’ per la consapevolezza delle espressioni troppo forzate.

Sarà Alessandro ad avere la meglio sul resto del gruppo di talenti? Sabato 15 maggio si disputerà la finale in diretta dopo la polemica sugli spoiler sollevata da Raffaella Mennoia tramite le sue Instagram Stories.

Oltre al ballerino ci sono attualmente in gara anche la collega Giulia Stabile (molto vicina alla vittoria), Sangiovanni, Aka7even e Deddy.

Il coreografo ha parlato anche delle altre esibizioni della semifinale, proseguendo con Deddy:

Deddy? Sottotono. Unica canzone up tempo è Zero Passi, poi canta solo lagne. Lo vogliono far passare come un Ultimo 2.0 ma a me proprio non dice nulla.