Enrico Nigiotti ospite del nuovo daytime di Amici 20, ha parlato della sua ex fidanzata Elena D’Amario senza mai citarla. Il famoso cantante ha svelato anche alcuni dettagli inediti sulla sua carriera.

Enrico Nigiotti e Elena D’Amario si trovavano entrambi nella squadra blu e, ad un passo dalla finale, si erano trovati in sfida l’uno contro l’altra per l’eliminazione.

Il cantante all’epoca ha deciso di lasciare la scuola per dare la possibilità alla sua fidanzata di proseguire. Oggi, nel corso del daytime di Amici 20, Nigiotti ha svelato dettagliatamente il perché:

Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida. Per me deve essere così. E sono andato via.