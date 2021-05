Amici 20, primi tre finalisti ufficiali: “mistero” sul quarto nome, ecco come è andata – SPOILER

Oggi pomeriggio si è registrata la semifinale di Amici 20 che vedremo in onda questo sabato sera su Canale 5. A seguire gli SPOILER sui primi tre nomi che hanno conquistato un posto nella finale che verrà disputata il prossimo 15 maggio.

Amici 20, spoiler: ecco i primi tre finalisti

Aka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni sono in finale!

Il quarto finalista verrà comunicato nel corso della semifinale in onda questo sabato 8 maggio 2021.

Giulia Stabile ha vinto la prova TIM.

La puntata è stata strutturata in maniera differente e si è giocato per stabilire chi andava in finale.

Aka7even è stato il primo finalista seguito da Giulia Stabile e Sangiovanni.

Per quanto riguarda la quarta manche hanno fatto esibire tutti per due volte e poi li hanno salire in casetta: il quarto finalista lo scopriremo sabato.

Per il momento “comico” della semifinale, Alessandra Celentano si concederà un valzer con il Principe Emanuele Filiberto.

Spazio poi per il mitico “Perla Blu” di cui vi abbiamo svelato tutti i segreti!

