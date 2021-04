Deddy inconsolabile ad Amici 20. Il giovane cantante sente terribilmente la mancanza di Rosa Di Grazia ed ha un crollo. Proprio nell’ultima puntata del serale di Amici 20, la giovane ballerina ha perso al ballottaggio contro il fidanzato e questo momento sembra aver segnato particolarmente l’allievo.

Amici 20, la disperazione di Deddy per Rosa

I ricordi di Rosa in Casetta sono ancora molto vividi e Deddy sembra accusarne il colpo come emerso nell’ultimo daytime. In uno sfogo con i suoi compagni di avventura, il cantante ha ammesso di sentire molto il peso dell’assenza della fidanzata.

Le parole di Aka7even che lo sprona ad essere felice sia per l’amore trovato nel talent che per un sogno che sta per realizzare non sembra consolare Deddy che si butta sul letto di Rosa scoppiando a piangere per la sua assenza.

Ad aggiungersi al suo inconsolabile crollo anche il ritrovamento di una felpa della ragazza con ancora il suo profumo, che lo porta a confessare sottovoce:

Ma che ca**o mi ha fatto, guarda quanto sono innamorato!

All’amico Aka7even ha poi confidato:

Non so come sono arrivato a questa situazione. Non sto mollando, ma ci sono momenti in cui sono proprio giù. La sua felpa mi ha dato una mazzata enorme…

Nel frattempo Rosa Di Grazia oggi fa il tifo per lui ed attraverso le sue Instagram Stories invita tutti i suoi follower a sostenerlo ascoltando la sua canzone “Zero passi da te” (video in apertura).