Grande momento di crisi per Sangiovanni e Giulia ad un passo dalla registrazione della semifinale di Amici 20 (restate in zona perché stasera vi daremo le anticipazioni sui finalisti di stagione).

Amici 20, crisi tra Sangiovanni e Giulia: Maria interviene e il web “tuona”

Durante il daytime Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per rasserenare anche Giulia Stabile, giovane fidanzata del trapper.

“Le fragilità che hai tu Giulia le ha anche lui…”, ha spiegato Maria alla ballerina per poi aggiungere:

Lui ha appena compiuto 18 anni, non sei più piccolina di lui. Stare insieme significa anche capire ciò che molto spesso non si dice. A volte ha bisogno di attenzione e di comprensione anche lui. E se arriva a dare i pugni sulle pareti vuol dire che non sa più come uscirne.

I due ragazzi ascoltano la conduttrice con attenzione e Sangiovanni si lascia andare alle lacrime:

Quando lui ti dice ‘mi piaci senza trucco’ è perché gli piace la persona esattamente com’è, non condizionata e rivendica il diritto che ognuno di noi possa essere così, anche lui. A volte lo fa in modo provocatorio, o con dei piccoli gesti come quello di mettersi lo smalto. Ogni volta che sembra che lui non capisca, non è così Giulia. A volte la fragilità è anche nell’urlo… A volte la rabbia, l’amore, il dolore, viene urlato quando pensi che non ti capiscano. Ci hai fatto caso a come non riesce a tenere le dita ferme? A come si aggroviglia i capelli come lo fa con te? Come lui capisce le cose tue prova a capire anche tu le sue.

Giulia Stabile, dopo avere ascoltato in silenzio, fa il primo passo e si scusa con il suo fidanzato: “Tranquilla, scusami tu se ho urlato”, risponde Sangiovanni ritrovando un po’ di serenità.

Sul web, questo daytime, non è stato preso nel migliore dei modi ed in tanti hanno accusato Maria De Filippi di non essere mai intervenuta per placare i tormenti interiori di Aka7even alle prese con la sua difficile storia con Martina oppure Alessandro, visibilmente in crisi in queste ultime settimane: voi che ne pensate?

alcune persone stanno male e vengono totalmente ignorate, non viene dedicato loro nemmeno un secondo nel daytime quando stanno male altri invece viene subito in soccorso la voce di maria come cazzo fate a dire che non vengono fatte preferenze porcatroia#Amici20 #amicispoiler — S 🥯 (@lasolaeunica) May 6, 2021

E così ingiusto..questo ragazzo merita il mondo 😔 mi auguro abbia una lunga carriera come ballerino davanti a sé ❤️ #amici20 https://t.co/WQ9fi6KKqA — Concetta💅 la sposa che ha ingaggiato Aka🌟🕴️ (@SIGNORAILIMONI4) May 6, 2021

Ma nel daytime di oggi c’è qualcosa di davvero interessante o solo teatrini da uomini e donne? No perché sono pieno #Amici20 — Salvatore Di Salvo (@salvoalquadrato) May 6, 2021