Tutto pronto per la semifinale di Amici 20 in onda domani sera su Canale 5 (qui le anticipazioni in merito ai finalisti). A breve, inoltre, usciranno anche gli album ufficiali di Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi. Scopriamo le date di pubblicazione e il prezzo ufficiale.

Amici 20, ecco quando escono i CD dei semifinalisti

Il 14 maggio usciranno rispettivamente gli album di: Tancredi (“Iride”), Sangiovanni (“Sangiovanni”) e Deddy (“Il cielo contromano”).

Per l’album di Aka7en (“Aka7even”), invece, bisognerà attendere il prossimo 21 maggio. Tutti e quattro i CD si possono preordinare su Amazon.

Costo dei CD

Quanto costano e cosa offrono? Il CD di Tancredi costa 16,90 e riceverete una copia autografata. Anche nella copia di Deddy sarà presente l’autografo e il prezzo scende a 14.90.

16.90 sarà il prezzo del CD di Aka7even nella sua versione autografata. Il vinile autografato costerà 25.90.

Il disco di Sangiovanni avrà un costo di 13.99 nella sua versione autografata e 15.99 con l’aggiunta della bandata.

Tracklist

Per quanto riguarda la tracklist l’unica che è stata ufficialmente pubblicata è quella di Aka7even con 12 canzoni al suo interno:

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel

