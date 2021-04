Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici 20, si è palesemente scagliato contro gli spoiler della rete. Come ben sapete il serale viene registrato di giovedì e, a distanza di alcune ore, vengono diffuse tutte le anticipazioni.

Amici 20, Simone Nolasco contro gli spoiler

Una domanda mi è sempre sorta spontanea: ma quale tipo di piacere personale provate nello SPOILERARE come se non ci fosse un domani qualsiasi cosa? Si tratta di soddisfazione personale o un momento di gloria in cui vi sentite al centro dell’attenzione, o che?

Questo è il messaggio che Simone ha scritto tramite le storie di Instagram del suo mancato profilo ufficiale: siete d’accordo con lui?

Anche io gli spoiler non li ho mai amati. Fino a poco tempo fa li trattavamo poco pure sul blog. Gli amici che vengono a visitarci però li amano molto e quindi rispettiamo il loro gradimento.

Di base anch’io non sono mai stata una estimatrice delle anticipazioni però, di contro, non capirò mai perché Maria De Filippi registra sempre tutto e non va quasi mai in diretta.