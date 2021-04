Come ogni giovedì, anche oggi si è registrata la quarta puntata del serale di Amici 20 che andrà in onda sabato 10 aprile 2021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 21.10 in poi.

Amici 20, anticipazioni sabato 10 aprile: eliminato e spoiler

Eccovi, a seguire, le anticipazioni degli amici di Twitter (grazie al profilo “Le emily di quello che tutti vogliono sapere”). Se non volete perdervi la sorpresa, vi ricordo che questo articolo contiene degli spoiler.

Classifica Tim primo posto: Giulia Stabile. 1^manche : Iniziata da Zerbi – Celentano contro Pettinelli – Peparini 1 sfida = Sangiovanni vs Aka7even ( vince Sangio)

2 sfida= Serena vs Samuele con Giulia ( vince Samuele)

3 sfida= Deddy vs Aka ( vince Deddy) Primo eliminato provvisorio: Aka7even 2^ manche: Zerbi – Celentano contro Arisa – Cuccarini Perde la squadra Arisa-Cuccarini e vanno al ballottaggio: Raffaele, Alessandro e Tancredi. Secondo eliminato provvisorio: Tancredi 3^manche: Zerbi – Celentano contro Arisa – Cuccarini Terzo eliminato provvisorio: Enula Aka, Enula e Tancredi al ballottaggio, Aka7even si salva immediatamente. Enula contro Tancredi: sapremo chi uscirà solamente sabato sera al termine della puntata.

Per quanto riguarda gli ospiti, dovrebbe esserci Alessandra Amoroso dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo.