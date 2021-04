Durante la quarta puntata del Serale di Amici 20, mentre su Twitter in tanti commentavano le varie prove del talent e le esibizioni dei ragazzi, sul profilo di Amazon Prime Video sono apparsi una serie di tweet “sospetti”. In particolare, tra i vari commenti su Alessandra Celentano, Maria De Filippi e l’ultima eliminata Enula, a sorprendere è stata una sorta di stoccata al programma.

Amici 20, il commento di Amazon Prime Video

Nel corso della serata non si è fatto attendere un commento da parte del social media manager di Amazon Prime Video:

Ma cos’è questo piattume stasera raga mi sta venendo sonno.

Un commento che in poco tempo è diventato virale tra chi ha sposato le parole del smm e chi invece lo ha incoronato genio puro. Solo una gaffe o dietro c’è l’ombra (ancora?!) di LOL?

Poco dopo lo stesso profilo è intervenuto correggendo il tiro:

No raga mi sono espresso male: sabato scorso a quest’ora qui su Twitter eravamo tutti on fire, stasera un po’ meno. Per #Amici20 solo rispetto.

No raga mi sono espresso male: sabato scorso a quest’ora qui su Twitter eravamo tutti on fire, stasera un po’ meno. Per #Amici20 solo rispetto. https://t.co/8JAtYY1u0P — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) April 10, 2021

Ma più di qualcuno ha ipotizzato che dietro il profilo potesse esserci addirittura Lillo, resosi così l’autore dei vari commenti su Amici 20. E’ lo stesso profilo che in differenti momenti ha fornito una sorta di ammissione, ma potrebbe essere stata anche questa solo una strategia per attirare ulteriormente l’attenzione sullo show che ha collezionato un enorme successo in questi ultimi giorni.