Amici 20, Aka7even vince sui social: è lui il talento più amato della rete

Nonostante la vittoria di Amici 20 sia finita tra le mani di Giulia Stabile e Sangiovanni (per la categoria canto), a quanto pare il più amato dei social network è Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano.

In base ad un’analisi pubblicata da T-Voice, che si ha analizzato un campione di oltre 500 mila contenuti sul web e su tutti i social, sarebbe proprio Aka7ven il cantante più amato per Sentiment Analysis, Opinion Analysis e Web-Opinion Index.

Il futuro artistico di Luca si prospetta già roseo. Tramite una recente diretta su Instagram, il cantante ha spiegato che il suo sogno comincia adesso:

E’ iniziato tutto. È iniziato il sogno di una vita. Da uno scantinato alla finale di Amici, dal cantare le canzoni altrui al sentire le proprie canzoni in giro per l’Italia. Tutto questo grazie a voi, che mi supportate ogni giorno e che ormai fate parte di me.