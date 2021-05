Amici 20, Aka7even parla per la prima volta della storia con Martina Miliddi

Aka7even dopo la fine della sua storia con Martina Miliddi ne ha parlato proprio nel corso dell’ultimo daytime in attesa della finale di Amici 20 che si svolgerà in diretta su Canale 5 il prossimo 15 maggio.

Queste le parole del cantante di “Mi manchi” dopo avere ripercorso con un video tutti i momenti all’interno della scuola, compresa la sua storia d’amore con Martina.

Anche Martina Miliddi, nel corso di una recente diretta su Instagram, ha cercato di chiarire le cose:

Io e Luca ci siamo lasciati prima che io andassi via dal programma. La relazione non è finita perché sono andata via dal programma, era già finita. E vi voglio anche dire che fuori sono libera di fare ciò che voglio. Ho 20 anni, non devo andare a chiedere il permesso a Luca per decidere con chi stare o con chi non stare. Tutti teniamo ad Aka7even e siamo contenti per lui però non siamo sposati.