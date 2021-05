In attesa della registrazione di stasera che decreterà il numero di finalisti di Amici 20 (vi aspettiamo qui con le anticipazioni in real time), sul web si vocifera di un possibile “flirt” tra Aka7even e Serena Marchese, specie dopo il presunto commento del fratello di lei.

Aka7even e Serena hanno molto legato tra di loro, creando una bella amicizia che è immediatamente piaciuta al web. Un presunto commento del fratello della ballerina, però, ha cambiato le carte in tavola proprio nelle ultime ore.

Il giovane ha condiviso un tweet di sostegno aggiungendo (rivolgendosi ad Aka7even): “Ti ci vedo come cognato”. Ricordiamo, prima di precisare le “incongruenze” di questa faccenda, che Serena è anche ufficialmente fidanzata.

Secondo quanto analizzato dagli amici di Novella 2000, qualcosa non tornerebbe in questa faccenda e forse, il profilo preso di “mira” non sarebbe quello ufficiale del fratello di Serena:

Come si può notare infatti attualmente il profilo Instagram di Simone è privato. Ciò nonostante poco prima che il fratello della Marchese non rendesse più pubblici i suoi post siamo andati a sbirciare tra le sue storie, e il post sopracitato non compariva! Ma non solo. Come si nota dai due screen, i nomi e le foto profilo sono diverse, quindi non è da escludere che in realtà l’utente che ha postato lo screen di Aka e Serena non sia affatto il fratello della ballerina!