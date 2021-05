Aka7even ospite di Verissimo insieme agli altri finalisti di Amici 20, ha parlato del singolo “Mi manchi” (certificato disco di platino), svelando di averlo scritto per l’ex fidanzata e collega Martina Miliddi.

Devo ringraziare davvero tanto Maria De Filippi e tutta la produzione per avermi spronato a fare uscire quel pezzo lì. Perché io ero molto titubante. Avevo un altro singolo pronto e volevo far uscire quello. Poi però mi hanno consigliato più e più volte di far uscire ‘Mi manchi’. Ho dato fiducia a questa cosa ed è arrivato il Disco di platino. Non posso che ringraziarli e chiedere di più, davvero non posso.