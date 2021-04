Aka7even continua ad essere messo alla prova. Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 20, il cantante della squadra di Anna Pettinelli è letteralmente sbottato dopo avere ricevuto il guanto di sfida. Arisa ha chiesto a lui e Raffaele di ballare e cantare sulle note di un brano di Katy Perry.

Aka7even balla e canta Katy Perry: “Sono ad Amici 20 oppure al circo?”

Voglio proporre un guanto di sfida che riguardi Raffaele perché ho la necessità di farlo esprimere il più possibile e di rendere la sua permanenza in questa scuola efficace per il suo percorso futuro. Penso che anche ad Aka7even farebbe piacere sperimentare una performance guidata che non sia strategica solo nella scelta del brano ma anche nella coreografia. I ragazzi sono qui per imparare e per mostrare ciò che sono e ciò che sanno fare.

Queste le parole di Arisa che hanno fatto arrabbiare il povero Aka7even, costretto a ballare:

Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una coreografia. Ma che stiamo scherzando? Ma di che stiamo parlando, io devo essere valutato sulla coreografia? Allora domani metto Sangiovanni a suonare il piano. Questo è un guanto di sfida per il circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Non capisco. Al circo mi devo esibire. È un periodo in cui ho difficoltà ad esibirmi fermo. Mi metti un pezzo dove vedevo ballare dall’inizio alla fine. Mo’ mettiamo tutti i cantanti a ballare grazie ad Arisa.

Aka7even dopo aver ricevuto il guanto di sfida ha litigato anche con Tancredi e poi è stato consolato da Anna Pettinelli:

Sto guanto non è che l’ho preso bene, è un tentativo di Arisa di minimizzare certi problemi che ha Raffaele. Non è che lui sia Beyoncé, ti trovi al massimo uno che sculetta un po’. Non è vero che ti muovi male. Finché le cose non le proviamo… Io ti dico, ci proviamo. Basta piagnistei. Ficcati in tasca l’autostima, che deve essere altissima. Vediamo com’è la coreografia. Se poi Arisa vuole i domatori, il fuoco, i leoni e il balletto di Beyoncé, visto che tu e Raffaele non siete Beyoncé, s’attacca al cavolo e ‘sto guanto non lo prendiamo. Ma levati dalla testa che non ti sai muovere, non è il tuo caso.

Aka7even ha quindi concluso:

Mi impegnerò, ma non voglio andare al circo.