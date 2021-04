Amici 20, Aka7even dice “pazza” ad Anna Pettinelli e lei lo scopre

Aka7even definisce “pazza” la sua maestra di canto Anna Pettinelli lei lo scopre e finisce male. Questo è ciò che è andato in onda durante l’acceso daytime di Amici 20, in attesa del nuovo appuntamento serale di domani.

La Pettinelli ha inizialmente invitato il suo allievo a sedersi: “Ciao Luca. Siediti. Come stai? Se vuoi, ti dico come sto io. Inca***ta nera. Per tutte le cose che hai detto su di me, prima di tutto che sono pazza” .

Aka7even ha negato facendo inalberare maggiormente la sua professoressa:

No che cosa? Vuoi che ti faccia sentire quello che hai detto? Mi hai detto che sono pazza, come mi viene in mente, tutta una serie di improperi, sei andato avanti mezz’ora avendocela con me quando la persona con la quale dovresti avercela sei te. Sono molto delusa, delusa e inca***ta nera. Se le cose vanno male, uno deve farsi un esame di coscienza e non addossare agli altri le proprie colpe.

La docente ha rivendicato la sua professionalità:

Vado per ordine: io non sono pazza, faccio questo mestiere da 40 anni e il mio mestiere è quello di mettere i pezzi che credo piacciano alla gente. Ho un orecchio che tu a 20 anni non hai. Seconda cosa, i pezzi che abbiamo portato nella seconda puntata li hai scelti tu, non li ho scelti io. Per cui non puoi addossarmi responsabilità che non ho. Tranne ‘Cu ‘mme’, che è il pezzo che abbiamo tirato fuori per far vedere che sei diverso da Sangiovanni e metterti nel posto della Campania meraviglioso dal quale vieni, con due giudici campani. Ma tu pensi che io sia cretina e che faccio le cose a piffero?

Poi ha attaccato il cantante per averla accusata dello spareggio:

Quando dici che non avrei nemmeno dovuto farti arrivare allo spareggio, pensi che abbia la bacchetta magica secondo te? Non è colpa mia se il gusto dei giudici è più spostato su Sangiovanni. Dobbiamo trovare qualcosa che faccia sì che l’ago della bilancia si sposti un’altra volta su di te. Non lamentarsi, dire che è colpa della Pettinelli e che è pazza. Devi crescere, Luca. Mi aspettavo che tu avessi maggiori attributi sotto. Ti sei lamentato perché io ho scelto ‘Yellow’. Non ti sei chiesto perché? È il tuo inedito che maggiormente conoscono, era la prima volta che lo facevi al serale con sei milioni di persone. Ed è il pezzo più forte che hai scritto fino a oggi. Se fossi uscito, non lo avrebbe sentito nessuno. Pensi ancora che io sia pazza?

Successivamente Anna Pettinelli ha minacciato di non schierare Aka7even nel corso del serale di Amici 20:

Non mi piace per niente. Non mi piace come stai dentro la casa, non mi piace come ti relazioni agli altri, non mi piace come arrivi impreparato alle prove, non mi piace come hai sempre una ca*** di scusa. E una volta la cervicale, una volta la voce, una volta l’abbassamento. Hai una produzione che ogni volta che hai bisogno ti accontenta. Ma la colpa è della Pettinelli che è pazza?

Mi stai dicendo che è meglio il pezzo di Ultimo che i pezzi che hai scritto tu? Come pensi di convincere i giudici se sei il primo che si ca** sotto davanti a queste cose? Io sono pazza. Mezz’ora sei andato avanti a dire che non mi capivi. L’hai scritta tu ‘Yellow’. Sei ciuccio e presuntuoso.

Meno chiacchiere, meno lamentarsi, hai 20 anni. Hai questa occasione, non ne hai un’altra. Sei osservato minuto per minuto e tra tutti sei quello che rompe le pa***, che si lamenta continuamente, di tutto. Stai buttando via un’occasione, invece di stare concentrato pensi a queste str***te. Poi arriviamo al sabato in puntata e prendi tre bastonate da Sangiovanni, fatti una cavolo di domanda. No, ma la colpa è della Pettinelli che è pazza.