Un ordinario ammonimento disciplinare, sull’uso dei cellulari nella scuola, i ritardi e lo scarso rispetto verso due ragazze rappresentanti della produzione, hanno avuto un effetto proprio devastante su Javier, ballerino della scuola di Amici 19.

Il ballerino cubano, fortemente voluto nella scuola di Canale 5 da Alessandra Celentano, si è lasciato andare ad esternazioni certamente denigratorie nei confronti di Amici, accusato di non essere una scuola “professionale” e addirittura di “non aver proiettato nel mondo dello spettacolo nessun ballerino”.

Javier preso dall’ira si è totalmente lasciato andare:

No no non posso continuare a fare questa merd*, uno rischia la propria carriera per venire qui a fare questa merd*, per poi venire da me e parlarmi in quel modo. Perché? Ma che cazz* sto a fare qui, me ne vado. Avevo una carriera fuori da qui e l’ho lasciata per entrare qui. Sono venuto con tutte le buone intenzioni, come ho fatto a lasciare la mia carriera per venire qui?

Questa è una scuoletta non è una scuola, per 5 anni sono stato in una scuola seria. Dimmi c’è stato forse un ballerino che è uscito da Amici e ha una carriera professionale? Qualcuno è diventato una star?