Amici 19, anticipazioni: Nyv al serale, due eliminazioni e nuovi ingressi

Puntata ricca di colpi di scena quella di Amici 19, il talent di Maria De Filippi in onda oggi, sabato 25 gennaio su Canale 5: viene assegnata la prima maglia per il serale, due allievi a sorpresa vengono eliminati e altri due vengono ammessi nella classe. Ma si parte da una doccia fredda per la cantante Giulia, ecco tutte le anticipazioni di oggi pomeriggio.

Amici 19, anticipazioni: Nyv al serale

Come anticipa il VicoloDelleNews, Maria De Filippi mostra all’allieva un video in cui alcuni suoi compagni di classe (Skioffi, Gaia, Martina e Stefano) la prendono in giro per il mondo in cui rappa. L’insegnante Rudy Zerbi li rimprovera perché se pensano certe cose di lei devono dirgliele in faccia e non alle spalle.

Giulia si ritrova in lacrime perché non si aspettava un comportamento simile da coloro che riteneva suoi amici. Poi si passa al capitolo ‘serale’. La conduttrice annuncia che solo 10 allievi avranno la possibilità di accedervi. I ragazzi devono quindi votare chi secondo loro merita la maglia verde e a maggioranza viene scelta Nyv, la quale si esibisce davanti a 3 giudici esterni che la ammettono al serale.

Eliminati e nuovi ingressi

Quindi è la volta della sfida a squadre: perde quella capitanata da Gaia e chi non è stato schierato è chiamato a sostenere l’esame per evitare l’eliminazione. Per questo motivo si esibiscono Skioffi e Ayoub che però vengono eliminati. Ma ci sono anche nuovi ingressi: si tratta del ballerino di danza classica Nicolaj e un altro danzatore scelto attraverso i casting speciali indetti da Veronica Peparini: per scoprire di chi si tratta però bisogna aspettare la messa in onda del day time da lunedì 27 gennaio su Real Time.