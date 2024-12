“Quante maschere”, amica di Helena attacca Zeudi e commenta un video del GF

Nel turbinio di dinamiche sentimentali all’interno della Casa del Grande Fratello, un nuovo elemento ha aggiunto tensione: l’intervento di Nikita Pelizon, ex vincitrice del reality e cara amica di Helena Prestes che ha commentato una confidenza di Zeudi fatta nella Casa.

Nikita contro Zeudi sul rapporto con Helena: “Quante maschere”

Nikita ha condiviso un video che ritrae Zeudi Di Palma mentre si confida sul suo rapporto con la modella brasiliana. Nel filmato, l’ex Miss Italia sostiene che sia stata Helena a corteggiarla, ad avvicinarsi per prima e a esprimere un’attrazione. Tuttavia, le dichiarazioni della partenopea non sono piaciute alla Pelizon, che ha deciso di prendere posizione pubblicamente.

In un commento sui social, Nikita non ha risparmiato critiche a Zeudi, accusandola di voler distorcere la realtà e di non essere autentica:

Ma fammi il piacere. Cosa sto sentendo… Hele è dal giorno 1 in quella casa, è la preferita, denigrata in casa, Z entra e si avvicina a H. Ora sarebbe H ad aver corteggiato Z? Mammamia QUANTE MASCHERE. Ma perché non pensano a viversi l’esperienza del GF e basta?

Con queste parole, Nikita ha voluto ribadire il suo sostegno a Helena, definendola vittima di un comportamento ambiguo da parte di Zeudi.

Zeudi e le sue contraddizioni

Le accuse di Nikita potrebbero sollevare nuovi dubbi sul comportamento di Zeudi nella Casa. La giovane, che aveva già attirato l’attenzione per i suoi baci con Alfonso D’Apice e la sua iniziale sintonia con Helena, sembra ora al centro di un vero e proprio caso.

La questione delle “maschere” sollevata dalla Pelizon potrebbe anche influenzare l’opinione del pubblico, già diviso su questa intricata vicenda.

Cosa accadrà lunedì in puntata

Le parole di Nikita potrebbero trovare spazio nella prossima puntata, con Alfonso Signorini pronto a fare chiarezza sulle dinamiche tra Zeudi, Helena e gli altri concorrenti. Il pubblico attende con ansia di vedere come questa vicenda influirà sui rapporti nella Casa e sul gradimento dei gieffini.