Piovono pesanti critiche nei confronti di Amedeo Goria, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e la compagna Vera Miales, che ieri ha smentito in diretta tv di non essere incinta ma di aver vissuto una gravidanza psicotica. Dopo le parole di Manila Nazzaro, che ha manifestato grandi dubbi, arrivano anche le esternazioni di una ex gieffina che demolisce entrambi.

Amedeo Goria e Vera Miales: critiche da parte di una ex gieffina

In abito da sposa, Vera Miales si è presentata ieri nella Casa del Grande Fratello Vip per fare chiarezza definitiva sul suo presunto stato interessante, confrontandosi non solo con il compagno Amedeo Goria ma anche con alcuni suoi inquilini.

A criticare aspramente Vera Miales è stata Manila Nazzaro che ha tacciato la donna di voler apparire in tv ed ha dubitato del pancino sospetto paparazzato nei giorni scorsi. Ad intervenire è stata anche Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello, che si è espressa sia su Amedeo Goria che su Vera Miales:

Ieri sera ho visto la scena dell’incontro di Amedeo con la sua fidanzata… sono senza parole per lui e per lei. Incommentabili entrambi! Mi chiedo ma come si può “giocare” su una finta/presunta maternità? Dov’è finito il rispetto e la dignità delle donne? Vergogna. Parlo prima di tutto da donna da telespettatrice e da ex concorrente del Grande Fratello 15. Capisco il gioco, capisco le dinamiche di un reality, ma la maternità è una cosa sacra e merita rispetto! Io per prima non ho potuto avere figli e per riuscire a realizzare il desiderio mio e di mio marito mi ero sottoposta a cure impegnative ma purtroppo senza esito positivo, e vedere queste immagini mi disgusta e mi sento offesa. Rispetto per le donne che soffrono e lottano per dare la vita e realizzare veramente il loro grande desiderio di essere madri!