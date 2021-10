Vera Miales incinta di Amedeo Goria? Dopo la diffusione di alcune foto sospette, l’argomento è stato proposto durante la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri su Canale 5.

Non so nulla, perché non ho avuto contatti con lei di recente. A occhio e croce è tanto che non ci incontriamo. Non ci vediamo da 35 – 40 giorni. – ha commentato Goria in diretta – Ho qualche dubbio che possa essere incinta, stavamo abbastanza attenti però tutto è possibile.

Abbraccio Vera, le do un bacio. Al di là della cosa. Se il bebè sarebbe mio? Madre certa, padre…Io Vera l’ho frequentata e la frequento. Come data mi sembra un po’ strana, però… Se sono contento? Sì, sono stupito ma non posso non essere contento. Come lo chiamerò? Dobbiamo essere d’accordo in due sul nome.