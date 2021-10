Il Tapiro d’Oro che ha ricevuto Ambra Angiolini ieri sera a Striscia la Notizia non ha fatto ridere proprio nessuno. La fine di una storia d’amore è sempre difficile e, questa bieca ironia, non colma alcun malessere (anzi…).

E così, dopo lo sfogo pubblico di Selvaggia Lucarelli e Rosalinda Cannavò, arrivano anche le parole di Francesca Barra, Laura Chiatti e Stefania Orlando, tutte (ovviamente) dalla parte di Ambra Angiolini.

Il tapiro forse andava consegnato all’uomo che evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l’ironia. Dietro un personaggio esiste sempre l’essere umano , che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai. Brava Ambra!

Essere un personaggio pubblico consiste nell’essere esposti al giudizio altrui, ma non da a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa.

Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione , quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione , se utilizzati in maniera sbagliata , i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buon senso e dignità.

Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista , di una talentuosa attrice come Ambra Angiolini che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre.

Anche Francesca Barra si è totalmente schierata dalla parte di Ambra Angiolini ed ha pubblicato il suo pensiero tramite le storie del suo profilo di Instagram taggando l’attrice romana:

Non so come si possa realizzare un servizio con consegna di tapiro per una questione sentimentale.

E dunque privata, sconosciuta ai più, intima. Magari in cui si soffre. In cui non ci sono “sfondoni”. “brutte figure” come al solito. No.

C’è una presunta conclusione di una storia. E naturalmente a chi va il tapiro? Alla donna eh. Eh certo, perché poi quanto è bello fingersi solidali, empatici in tante altre battaglie, no?

Non so come si faccia, ma so che ci sono dei figli a casa e qualche volta le loro reazioni valgono più di mille lezioni di vita, anche quando sarebbe stato più bello e utile lasciarli in pace. Ambra sei grandiosa!