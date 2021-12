Spuntano altri nomi croccantissimi che potrebbero sbarcare in Honduras per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi in partenza dopo la fine del Grande Fratello Vip, sempre su Canale 5.

Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi? C’è mistero sul ruolo

L’Isola sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi che, secondo le chicche di gossip di Casa Chi, vorrebbe al suo fianco un’attrice romana particolarmente amata dal pubblico: Ambra Angiolini.

Attualmente è sconosciuto il possibile ruolo ma dubitiamo possa essere arruolata nel cast di naufraghi:

I sogni di Ilary Blasi sono due donne: una la snoccioliamo adesso. Il suo sogno è Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi. Ma vi ripeto, approfondiremo la settimana prossima non chiedetemi il ruolo o cosa…

Amerei vedere Ambra nel ruolo di opinionista dell’Isola ma, sinceramente, spero che non accetti.

Dopo l’edizione dello scorso anno, non credo che il format possa in qualche modo rinnovarsi e una cosa del genere non penso gioverebbe alla sua carriera.

Possibili concorrenti Isola 2022

Olga Plachina

Luigi Oliva

Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi

Soleil opinionista?

Esattamente come è accaduto lo scorso anno con Tommaso Zorzi, pare che Mediaset, secondo ciò che si legge tra le pagine del settimanale Vero, avrebbe puntato Soleil Sorge, la concorrente più “attenzionata” della sesta edizione del GF Vip: