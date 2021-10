Secondo le chicche di gossip del settimanale Chi Magazine, Milly Carlucci starebbe cercando di convincere Ambra Angiolini a partecipare ad una puntata di Ballando con le stelle nel ruolo di ballerina per una notte.

Ambra Angiolini dice di “No” a Milly Carlucci

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la talentuosa attrice romana avrebbe rifiutato l’invito per via della sua attuale situazione emotiva. Dopo la rottura da Allegri, la Angiolini non se la sentirebbe di scendere in pista:

Milly Carlucci vorrebbe Ambra Angiolini – ancora provata dalla fine della storia con Massimiliano Allegri – in pista a Ballando con le stelle: per ora Ambra dice no, ma la Carlucci rilancia con un cachet altissimo…

Ambra accetterà oppure no? Lo scopriremo nel corso degli appuntamenti con Ballando con le Stelle in onda su Rai1 ogni sabato sera.

Allegri “commenta” la rottura

Della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo della partita di domani.

L’attrice ringrazia i fan