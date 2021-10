La vicenda del Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua relazione durata quattro anni con Massimiliano Allegri potrebbe spostarsi dalla tv in altre sedi. Il caso ha visto il supporto di molte donne – e non solo – dalla parte dell’attrice e conduttrice (che tuttavia in tanti si ostinano a declassare a semplice showgirl).

Ambra Angiolini, il comunicato degli avvocati

Ad intervenire adesso sono gli avvocati di Ambra, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia che in nome e nell’interesse della loro assistita hanno spiegato in una nota, come riporta anche il quotidiano Il Messaggero nell’edizione online:

Si valuta iniziativa su Staffelli e Striscia per illegittima intromissione e spettacolarizzazione. I legali si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli.

I legali contestano anche il “comunicato del Tapiro d’Oro” in risposta al Ministro Elena Bonetti, in particolare dove si afferma che “la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente”.

Nelle passate ore il Tg satirico di Antonio Ricci aveva sostenuto che Ambra Angiolini non fosse stata contraria alla ricezione del Tapiro d’Oro: “Nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio”. Secondo le legali dell’attrice, tuttavia, le cose non starebbero così.

L’attrice assente al Salone del Libro

Inoltre proprio oggi Ambra era attesa al Salone del Libro per la presentazione del volume di Viola Ardone, Oliva Denaro, ma alla fine ha preferito disertare l’incontro. Una decisione presa dalla casa editrice Einaudi e dall’ufficio stampa della stessa Ambra al fine di “sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni”, come spiegato dal direttore dell’Einaudi Stile Libero, Paolo Repetti, aprendo l’incontro:

Ad Ambra questo libro è piaciuto molto, ma la casa editrice e l’ufficio stampa abbiamo preferito che restasse a Milano. Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma.

Mentre Viola Ardone ha aggiunto: