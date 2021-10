Dopo il Tapiro di Striscia la Notizia, il mondo del gossip continua a “frugare” avidamente nella vita privata di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dopo il presunto tradimento dell’allenatore.

Ecco come Ambra Angiolini ha scoperto il tradimento di Allegri

Le nostre fonti – si legge sull’ultimo numero di Chi in edicola – ci avevano raccontato di un’Ambra furiosa e con il cuore a pezzi, quando nell’auto del suo Max aveva trovato le prove di un tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese.

Dopo il presunto tradimento il prossimo passo per lei sarà trovare una nuova casa in cui vivere con la figlia Jolanda, dal momento che per restare nell’appartamento milanese che condivideva con il suo ex le è stato chiesto di pagare l’affitto:

Casa per la quale, a quanto pare, ad Ambra è stato chiesto di pagare l’affitto. Incredibile ma vero. Si ritrova nella casa di un uomo che non vede da mesi e che deve lasciare in tempi brevi per non incappare in azioni legali (il rischio c’è).

Attualmente Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non si sono più espressi sulla dolorosa vicenda e, vista la discrezione di entrambi, forse sarebbe il caso di archiviare questo doloroso gossip e farlo rientrare nell’aspetto privato e intimo che l’attrice romana difende da sempre con le unghie e con i denti.