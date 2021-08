C’è chi farebbe di tutto per entrare nel cast del Grande Fratello Vip e chi invece continua a rifiutare nonostante le reiterate proposte giunte negli anni. E’ il caso di Cristina D’Avena, amatissima ed iconica cantante, noto per aver dato la voce alle più belle sigle dei cartoni animati ed amata da intere generazioni.

Cristina D’Avena si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi, svelando anche dei retroscena inediti relativi alla sua vita. In particolare si è concentrata sul Grande Fratello Vip, reality molto ambito da numerosi personaggi noti ma che lei ha sempre rifiutato. La cantante ha svelato:

Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso.

Eppure Cristina ha un sogno nel cassetto, ovvero fare un programma tutto suo in occasione dei 40 anni di carriera. In merito ha spiegato:

Mi piacerebbe farlo. Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la tv dal 1982. Quando ho iniziato e nasceva Mediaset, fino ad oggi.