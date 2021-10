Più Amanda Lear per tutti. L’iconica starlette dello spettacolo si è lasciata intervistare da Rolling Stone rispondendo (a modo suo) alle affermazioni di Giucas Casella durante le prime battute del Grande Fratello Vip.

Il buon Giucas nel corso delle prime settimane del GF Vip, aveva anche parlato della Lear, svelando di averla conosciuta quando era ancora un uomo e si chiamava Peki D’Oslo.

Pronta la risposta di Amanda:

L’arrivo del Grande Fratello Vip è stato un disastro per me. È un tormentone: ogni anno c’è la casa, l’isola, per me non sono programmi di intrattenimento. Io vengo dalla bella televisione come Fantastico, dove si faceva sognare la gente. Vedere degli analfabeti che si lavano i denti non mi diverte.