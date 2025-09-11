Amadeus torna a Sanremo? “Solo a una condizione”

Amadeus pronto a tornare a Sanremo, ma solo a una condizione

Dopo un quinquennio da record alla guida del Festival di Sanremo e l’addio alla Rai nel 2024, Amadeus ha intrapreso una nuova sfida professionale sul Nove. Tuttavia, l’approdo sulla rete Warner Bros Discovery non ha (almeno finora) replicato i trionfi in termini di ascolti a cui era abituato. Nonostante ciò, il conduttore si è detto soddisfatto della scelta, che gli ha permesso di mettersi alla prova in un contesto del tutto nuovo.

E proprio mentre il pubblico si abitua a vedere “Ama” lontano dalla Rai, arriva una rivelazione sorprendente: il presentatore non esclude affatto un ritorno a Sanremo. Ma pone una condizione ben precisa. In un’intervista allo youtuber Gabriele Vagnato, ha raccontato:

“Fiorello è il più grande amico che ho in televisione, forse l’unico. Lo conosco da 38 anni e ancora oggi ridiamo fino alle lacrime. Quei cinque Sanremo sono stati irripetibili grazie a lui. Io dico sempre che non sono stati i miei Festival, ma i nostri.”

“Se rifarei il Festival? Solo a una condizione”

“Se dicessi di no, mentirei. Se capitasse l’occasione giusta, con le condizioni adeguate, accetterei. Ma solo con Fiorello. Lui probabilmente mi sta insultando in questo momento, ma lo rifarei solo con lui. Cosa dovrebbe offrirmi la Rai? L’ho detto: basta che ci sia Fiorello.”

Un possibile ritorno in Rai?

Per il momento, Amadeus è legato da un contratto quadriennale con Warner Bros Discovery. Tuttavia, queste dichiarazioni lasciano aperto uno spiraglio per un ritorno sul palco dell’Ariston nel futuro, una volta terminato l’accordo con il Nove.

Il dietro le quinte del debutto

Nel corso della stessa chiacchierata con Vagnato, Amadeus ha ricordato i momenti che precedettero il suo primo Sanremo nel 2020 e i consigli fondamentali ricevuti da Pippo Baudo:

“Ci siamo visti mesi prima del Festival e lui mi ha detto che avrei dovuto occuparmi personalmente di tutto: brani, luci, scenografie… Perché se il Festival fosse andato bene, sarebbe stato merito di tutti, ma se fosse andato male, la colpa sarebbe stata solo mia. Mi ha anche detto di non temere le polemiche: fanno parte del gioco. Anzi, ha aggiunto: ‘Se non ci sono polemiche, vuol dire che il tuo Sanremo fa schifo’.”

Ha anche raccontato il momento in cui ricevette la chiamata ufficiale dalla Rai:

“Ero in vacanza a Madrid, in costume, su una barchetta con mio figlio piccolo. Quando mi hanno detto che avrei condotto Sanremo e che serviva un video per il TG, ho detto a Giovanna di riprendermi solo dalla vita in su, così non si vedeva che ero in costume.”

“Lo share basso?”, Amadeus commenta

Infine, Amadeus ha voluto chiarire il suo atteggiamento nei confronti degli ascolti, dopo le critiche per gli esordi non esaltanti su Nove:

“Mi esaltavo quando Sanremo faceva l’80%, e lo faccio anche adesso se faccio il 2 o il 3%. È una sfida. Quando hai successo, tutti ti osannano. Ma se inciampi, dicono ‘ti ricordi com’era bravo?’. Io invece me ne frego. Vado avanti comunque.”

