Amadeus al serale di Amici 24: cachet ridotto dal Nove per il nuovo giudice, tutte le indiscrezioni

Colpo di scena in televisione: Amadeus approda ad ‘Amici’ come giudice, ma il Nove gli riduce lo stipendio

In un sorprendente sviluppo nel panorama televisivo italiano, Amadeus, noto conduttore e volto di punta del Nove, è stato confermato come nuovo giudice del Serale di Amici 24, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, questa mossa ha comportato una significativa riduzione del suo cachet da parte di Warner Bros. Discovery, proprietaria del Nove.

Amadeus approda al serale di Amici 24

Dopo settimane di trattative, è ufficiale: Amadeus sarà uno dei giudici del Serale di Amici 24, la cui nuova edizione inizierà il 22 marzo su Canale 5. La notizia è stata diffusa da Bubinoblog, che ha parlato di una vera e propria “fumata bianca” riguardo alla collaborazione tra Amadeus e Maria De Filippi.

L’ex conduttore Rai, che ha recentemente lasciato l’emittente pubblica per approdare al Nove, porterà la sua esperienza e il suo carisma nel talent show più longevo della televisione italiana.

La reazione di Warner Bros. Discovery

La partecipazione di Amadeus ad “Amici” non è passata inosservata ai vertici di Warner Bros. Discovery. Secondo quanto riportato, l’azienda ha autorizzato la collaborazione, ma ha deciso contestualmente di ridurre il cachet del conduttore. Questa decisione potrebbe essere legata agli ascolti non esaltanti registrati dai programmi di Amadeus sul Nove, che non hanno raggiunto le aspettative prefissate.

bubinoblog.altervista.org

I prossimi impegni di Amadeus sul Nove

Nonostante la nuova avventura ad Amici, Amadeus continuerà a essere presente sul Nove con diversi progetti. Tra questi, spiccano “Starstruck” in prima serata e “Raid The Cage” in access prime time, oltre al ritorno de “La Corrida”, programma che ha già visto la sua conduzione nella precedente stagione. Questi impegni testimoniano la volontà di Warner Bros. Discovery di puntare ancora su Amadeus, nonostante la riduzione del suo cachet.

La notizia dell’approdo di Amadeus al serale di Amici 24 ha suscitato diverse reazioni nel mondo dello spettacolo. Molti vedono in questa scelta una mossa strategica per rilanciare l’interesse verso il talent show, grazie alla presenza di un volto noto e amato dal pubblico. Altri, invece, interpretano la riduzione del cachet come un segnale delle difficoltà incontrate dal conduttore nella sua nuova avventura sul Nove.

L’ingresso di Amadeus nel team dei giudici del Serale di “Amici” rappresenta una svolta interessante nella storia del talent di Canale 5. Resta da vedere come questa collaborazione influenzerà gli ascolti del programma e quale sarà l’effetto sulla carriera del conduttore, sia in termini di popolarità che di opportunità future.