Tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022 ci sarà anche la giovane cantante spagnola Ana Mena, che proprio ieri sera ha presentato il titolo del brano con il quale si esibirà sul palco dell’Ariston. La cantante ha svelato di essere molto legata alla kermesse canora nostrana, che segue sin da piccola grazie alla passione del suo papà.

Amadeus replica a Francesco Monte dopo la polemica su Ana Mena

Quando fu annunciata nelle passate settimane la presenza di Ana Mena a Sanremo 2022, qualcuno ebbe da ridire. In particolare Francesco Monte, ex tronista ed ex gieffino con la passione per la musica, aveva polemizzato sui social dopo aver appreso della partecipazione della cantante tra i Big. A suo dire, Ana Mena non avrebbe dovuto prendere parte al Festival in quanto non italiana:

Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?

Amadeus e la produzione del Festival non avevano mai replicato alle parole di Monte ma proprio ieri sera, in occasione della presentazione dei titoli dei brani in gara, il padrone di casa ha commentato in un modo che è apparso come una vera e propria replica a Monte:

Tu sei una cantante spagnola, di Malaga. Dici ma… “canta in italiano?!”, assolutamente sì. Non è il primo caso. In passato Luis Miguel, nel 1985, Lola Ponce ha vinto nel 2008, quindi siamo felici che una cantante spagnola di successo omaggi l’Italia ovviamente con una canzone italiana.