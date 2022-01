Cosa potrebbe accadere se Amadeus risultasse positivo al Covid durante Il Festival di Sanremo 2022? Come ben sapete la kermesse musicale più attesa in Italia aprirà i battenti il prossimo 1 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Cosa succederebbe a Sanremo 2022 se Amadeus fosse positivo al Covid?

Visto questo turbolento periodo storico, sono già state prese tutte le misure di sicurezza compresi i piani alternativi in caso di incidenti di percorso. Ecco perché, secondo come riporta Il Mattino, se i cantanti dovessero risultare positivi al Covid non ci dovrebbe essere più “il caso Irama”:

Difficilmente ci sarà un nuovo caso Irama: l’anno scorso il cantante fu messo in quarantena per la positività di un membro del suo staff. Oggi, se un cantante avesse fatto tutto il ciclo vaccinale (tre dosi) e un suo collaboratore risultasse positivo, non dovrebbe più stare in quarantena e potrebbe dunque salire sul palco. E se il cantante risultasse positivo? Se un cantante non potesse salire sul palco, al posto della sua esibizione andrà in onda il video della prova generale della sua performance.

E se fosse proprio Amadeus a risultare positivo al Covid? La risposta ce la offrono gli amici di Cinguetterai attraverso Twitter:

E se Amadeus malauguratamente risultasse positivo al test Covid? L’anno scorso c’era Fiorello ma quest’anno, secondo il quotidiano La Stampa, il piano B prevederebbe la conduzione di Antonella Clerici che conosce molto bene la macchina del Festival.