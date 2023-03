Chiara Ferragni è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo Festival di Sanremo 2023. E’ stata lei ad aprire e chiudere la kermesse affiancando il padrone di casa Amadeus e non si esclude che possa esserci presto un ritorno. Proprio così: secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Chi, Amadeus starebbe seriamente corteggiando la moglie di Fedez.

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni”: c’entra il prossimo Festival di Sanremo

Proprio Amadeus starebbe già pensando alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Il conduttore non esclude la possibilità di riavere sul palco dell’Ariston, al suo fianco, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Questa volta però il suo ruolo sarebbe ancora più importante.

Amadeus infatti la vorrebbe non solo per le serate di apertura e chiusura ma per tutte e cinque le serate della kermesse canora. Un modo, forse, per ridarle la giusta luce dal momento che nei mesi scorsi sarebbe stata in qualche modo oscurata dalle vicende che hanno riguardato il marito Fedez.

A tal proposito, il padrone di casa del Festival e la moglie Giovanna Civitillo – con la quale Chiara Ferragni ha instaurato un ottimo rapporto – si sono ritrovati a cena lo scorso weekend. Tra le altre cose si sarebbe parlato anche del desiderio di Amadeus di riavere la Ferragni sul palco dell’Ariston per tutta la durata di Sanremo ma al momento, secondo il settimanale Chi, Chiara sarebbe più propensa per un ‘no’. Ecco cosa si legge in merito:

Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no.

C’è ancora tempo per un cambio di idea… staremo a vedere se la Ferragni cambierà o meno la sua posizione in merito.