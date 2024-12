“Vi dico se guarderò Sanremo 2025 e cosa penso degli ascolti di De Martino”, Amadeus vuota il sacco e svela tutto

Dopo il trionfo di cinque edizioni di Sanremo e il successo di programmi come Affari tuoi, Amadeus si racconta in un’intervista a La Repubblica, svelando i motivi del suo passaggio a Discovery e riflettendo sul suo percorso professionale.

Amadeus, un cambio di rotta: ecco perché proprio Discovery

Reduce dal successo del rilancio di La Corrida su Nove, Amadeus ha parlato della sua decisione di lasciare la Rai: “Avevo voglia di provare qualcosa di nuovo, dopo cinque edizioni del Festival di Sanremo e dopo aver riportato al successo Affari tuoi”.

Il conduttore ha sottolineato quanto sia stato gratificante riprendere in mano programmi considerati “morti” e farli risorgere, come nel caso di Affari tuoi: “Non ci credeva nessuno, era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo”.

Nessuna invidia per il passato

Riguardo agli ascolti record dell’attuale edizione di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino, Amadeus ha dichiarato:

Sono felice quando le cose continuano ad andare bene. L’eredità è il preserale più longevo, auguro il successo ai programmi che ho fatto. Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento. Faccio zapping, certo, mi capita. Se raggiunge questi ascolti vuol dire che De Martino lo fa bene.

Un commento che mostra la serenità del conduttore verso il suo percorso e il successo altrui.

Sanremo: uno spettatore curioso

Amadeus, che ha riportato il Festival di Sanremo ai fasti degli anni ’90, si prepara ora a guardarlo da una prospettiva diversa: quella di telespettatore:

Venti di loro erano stati ai miei festival, sono felice che siano tornati a Sanremo. Più che nostalgia, ho voglia di ascoltare le canzoni. Anche quello è giusto così. Faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti. Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore.

Un augurio sincero che dimostra la passione e il rispetto di Amadeus per il mondo della televisione e della musica.