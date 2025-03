Amadeus verso il Serale di Amici 24: il ruolo, trattative in corso con Maria De Filippi

Amadeus, uno dei volti più noti della televisione italiana, potrebbe presto approdare nel ruolo di giudice fisso al serale di Amici 24, il celebre talent show di Maria De Filippi. Secondo recenti indiscrezioni del Corriere della Sera, le trattative tra il conduttore e la produzione del programma sarebbero in corso, aprendo la strada a una collaborazione che promette di sorprendere il pubblico.

Amadeus: dal successo in Rai al possibile ritorno a Mediaset

Dopo aver lasciato la Rai, dove ha condotto con successo cinque edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus ha intrapreso una nuova avventura sul Nove, parte del gruppo Warner Bros. Discovery. Tuttavia, i risultati ottenuti non hanno soddisfatto le aspettative, portando il conduttore a valutare nuove opportunità professionali. In questo contesto, l’ipotesi di un ritorno a Mediaset, in qualità di giudice ad “Amici”, rappresenterebbe una svolta significativa nella sua carriera.

La possibile collaborazione tra Amadeus e Maria De Filippi non nasce dal nulla. Lo scorso ottobre, il conduttore è stato ospite nel pomeridiano di “Amici” per presentare il suo libro. In quell’occasione, gli stessi concorrenti hanno espresso il desiderio di essere giudicati da lui, riconoscendo la sua competenza nel panorama musicale italiano. Inoltre, Amadeus e sua moglie, Giovanna Civitillo, hanno partecipato a una puntata di C’è posta per te, registrando ottimi ascolti e consolidando il rapporto professionale con la De Filippi.

Una giuria rinnovata per il serale di Amici 24

L’eventuale ingresso di Amadeus nella giuria del serale di Amici 24 si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento del programma. Secondo le indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe valutando una completa rivoluzione della giuria, introducendo volti nuovi e di spicco nel panorama televisivo italiano. Oltre ad Amadeus, tra i nomi circolati vi sono quelli di Ilary Blasi, Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato, che potrebbero portare nuove dinamiche e competenze al talent show.

Se le trattative dovessero andare a buon fine, l’ingresso di Amadeus nella giuria di “Amici” rappresenterebbe un evento di grande rilevanza nel panorama televisivo italiano. La combinazione tra l’esperienza del conduttore e la consolidata formula del talent show potrebbe dare vita a una stagione memorabile, capace di conquistare ancora una volta il cuore degli spettatori.