“Alvin, Alvin, Alvin”, ecco perché l’inviato dell’Isola non si era preoccupato: svelato il retroscena sulla prova in apnea di Mercedesz

Alvin, intervistato da FanPage ad un passo dalla semifinale dell’Isola dei Famosi, ha svelato dove andrà in onda la finalissima e quali sono i suoi naufraghi preferiti. Spazio, di seguito, per un retroscena su Mercedesz Henger.

Come ben sapete, durante la prima Isola di Mercedesz, la mitica prova in apnea è entrata nell’olimpo dei video virali. Alvin non voleva stoppare la prova mentre dallo studio Alessia Marcuzzi (letteralmente terrorizzata) lo implorava di fare riemergere la Henger.

A distanza di anni, l’inviato dell’Isola ha svelato un retroscena raccontando per quale motivo lui non si è spaventato:

Come è stato rivedere Mercedesz sull’Isola dopo quel momento che è entrato negli annali della televisione? Con lei prima che arrivasse ci siamo sentiti, quando è arrivata ci siamo abbracciati perché inevitabilmente quel momento ci ha legato. Che poi io l’ho vissuta in maniera totalmente diversa da come è stata percepita in studio o a casa. Io non vedevo le inquadrature del suo viso e quindi mi affidavo a quello che mi dicevano i naufraghi che stavano con lei, e inoltre facevo fede anche alle indicazioni del sub che le stava di fronte e la riprendeva. Qualora fosse successo qualcosa, infatti, essendo lui un professionista, sarebbe stato il primo a dover allertare i soccorsi. Quando Mercedesz è risalita, infatti, mi ha chiesto perché non l’avessi lasciata continuare, ma la regia mi urlava nelle orecchie, io non potevo urlare alla regia altrimenti mi avrebbe sentito tutta Italia e quindi stavo calmo. È stata una roba unica.

Ecco il VIDEO.

