Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Lei ha chiesto già una “pausa” ma poi lo cerca, gli fa i massaggi e lo bacia a stampo, generando “confusione”.

Miriana e Nicola, altalena di sentimenti al GF Vip

Cosa vuole Miriana da Nicola? Il loro rapporto altalenante sta creando più di qualche polemica sul web. Alcuni internauti accusano la Trevisan di essere solo una “gatta morta” che si sta prendendo gioco del figlio di Patrizia Mirigliani.

Io, dal mio canto, credo che bisognerebbe andarci con i piedi di piombo. Nicola, come ben sappiamo, è uscito da poco da una dipendenza che gli stava letteralmente rovinando la vita.

A mio parere Miriana Trevisan non si sta assolutamente prendendo gioco di lui, ma forse non ha capito bene come rapportarsi in questa “relazione” che sembra già nata sotto una “cattiva stella”.

Nel frattempo, stasera la nuova puntata in diretta, mostrerà quasi certamente al resto dei concorrenti del GF Vip, il loro bacio sotto coperta dopo la cena nella Love Boat.

Voi che idea vi siete fatti a tal proposito?

MA MIRIANA NON ILLUDE , GUARDATEVI QUESTO VIDEO TIPICO ESEMPIO DI GATTA MORTA .. POVERO NICOLA 🥲 #gfvip pic.twitter.com/DM1DtkJHoS — NICOLINO PISU (@nicpisuuu) October 22, 2021