Allievi assenti ad Amici 24 oggi: perché? Maglie per il Serale e ospiti

Nella puntata di oggi 23 febbraio 2025 di Amici 24, diversi allievi sono risultati assenti, suscitando curiosità e preoccupazione tra i fan del talent show. La cantante Senza Cri non ha potuto partecipare a causa di un’influenza che la terrà lontana dal palco per circa due settimane. Tra i ballerini, Dandy, Daniele e Raffaella sono stati assenti, ma le motivazioni non sono state rese note. Inoltre, i cantanti Nicolò e Antonia non si sono esibiti in questa puntata, senza ulteriori dettagli forniti.

Amici 24, assenze e maglie per il Serale

Nonostante le assenze, la puntata ha visto momenti di grande emozione con l’assegnazione di due nuove maglie oro per l’accesso al Serale. Il cantante Jacopo Sol ha primeggiato nella gara di canto, giudicata da Elisa, ottenendo il primo posto in classifica e convincendo i professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli a concedergli l’accesso alla fase finale del programma.

La ballerina Francesca, dopo una doppia esibizione, è riuscita a conquistare la maglia oro, nonostante iniziali esitazioni da parte dei professori Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

La competizione canora ha visto i seguenti piazzamenti:

Jacopo Sol TrigNO Vybes Deddè Chiamamifaro Luk3

Nonostante il secondo posto, TrigNO non è riuscito a ottenere la maglia oro, mentre Luk3 ha visto la sua esibizione interrotta dalla giuria, suscitando discussioni tra i professori, in particolare tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

La puntata ha ospitato numerosi artisti reduci dal Festival di Sanremo 2025, tra cui Gaia, Sarah Toscano, Elodie, The Kolors e Irama. La loro presenza ha arricchito lo spettacolo, offrendo esibizioni di alto livello e momenti di confronto con gli allievi.