“Allegri viscido”, Ambra Angiolini non ci sta e mette a tacere l’hater

Giù le mani da Massimiliano Allegri. Ambra Angiolini difende con le unghie e con i denti il suo compagno e mette a tacere qualche hater di troppo. E’ quanto successo nelle passate ore quando l’attrice si è trovata a fronteggiare l’ennesimo commento sgradevole e fuori luogo replicando a tono.

Ambra Angiolini sbotta contro l’hater e difende Allegri

Nel botta e risposta tra Ambra Angiolini ed un hater ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo. Il motivo? Gli insulti neanche tanto velati rivolti all’allenatore della Juventus. Ambra però non ci sta e mette a tacere il commentatore indesiderato.

La ‘lite’ social è avvenuta sotto l’ultimo post pubblicato dall’attrice e conduttrice dove un uomo le ha domandato senza alcuna vergogna:

Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?

La replica della Angiolini a quel punto non è tardata ad arrivare:

Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stronz*.

Perfetta e puntuale, come sempre, Ambra questa volta non è rimasta in silenzio ma ha fatto sentire la sua voce di donna e compagna difendendo a spada tratta Allegri. Un gesto con il quale, indirettamente, la Angiolini ha smentito le voci di una presunta crisi di coppia.